СКР расследует дело из-за разрушения ростовского погранпункта снарядом с Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следователи расследуют обстоятельства разрушения пограничного пункта в Ростовской области и гибели жителя Донбасса от артиллерийского обстрела украинским военными, сообщает в понедельник сайт Следственного комитета России (СКР).

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области в результате попадания снаряда с территории Украины, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Бастрыкин поручил "установить все обстоятельства этих происшествий в рамках уголовных дел".