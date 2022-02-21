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СКР расследует дело из-за разрушения ростовского погранпункта снарядом с Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следователи расследуют обстоятельства разрушения пограничного пункта в Ростовской области и гибели жителя Донбасса от артиллерийского обстрела украинским военными, сообщает в понедельник сайт Следственного комитета России (СКР).

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области в результате попадания снаряда с территории Украины, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Бастрыкин поручил "установить все обстоятельства этих происшествий в рамках уголовных дел".

Ростовская область СКР Украина

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