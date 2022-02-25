Хинштейн пояснил, в каком случае с Facebook будут сняты ограничения в РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор снимет ограничение трафика к Facebook в РФ, если соцсеть снимет ограничения в отношении российских СМИ, сообщил глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

"Как один из авторов закона о противодействии интернет-цензуре, в рамках которого и осуществляется ограничение трафика, полностью поддерживаю решение Роскомнадзора. Важно, что, если Facebook устранит все нарушения (в первую очередь - разблокировав доступ к четырём российским СМИ), ограничения будут сняты", - пояснил он.

Он отметил, что с момента принятия закона (декабрь 2020 г.) это всего второй случай его применения ограничения доступа к соцсети, первый был - в отношении Twitter.

"В сегодняшних условиях - интернет- цензура опасна и недопустима вдвойне. Люди имеют право на объективную и правдивую информацию", - написал Хинштейн.

Ранее в пятницу в РКН сообщили, что в соответствии с решением Генпрокуратуры с 25 февраля частично ограничивают в РФ доступ к социальной сети Facebook из-за цензуры российских СМИ. В ведомстве отметили, что 24 февраля направили требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. "Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", - сказали в РКН.