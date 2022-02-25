Генпрокуратура пригрозила Facebook блокировкой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доступ к соцсети Facebook ограничен из-за того, что она нарушала прописанное в Конституции России право граждан на доступ к информации, если она не устранит допущенные нарушения, к ней может быть частично или полностью закрыт доступ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее о решении ограничивать работу Facebook в России сообщил Роскомнадзор.

Действия владельца соцсети в отношении аккаунтов российских СМИ в Facebook в Генпрокуратуре сочли неправомерным ограничением распространения в интернете в России общественно значимой информации ("в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации". Этим самым компания нарушила "предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - заявили в надзорном ведомстве.

По решению Генпрокуратуры Facebook будет внесен "в соответствующий перечень Роскомнадзора". Если компания не устранит нарушения, ее сайт могут заблокировать, следует из предупреждения надзорного ведомства.

Для ограничения к Facebook будут использованы технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Роскомнадзор сообщил, что будет ограничивать доступ к соцсети за то, что она применяет цензуру к российским СМИ и журналистам. С октября 2020 года РКН насчитал 23 таких случая. Только 24 февраля соцсеть ограничила аккаунты информационного агентства "РИА Новости" и интернет-изданий "Лента.ру" и "Газета.ру". На требование РКН прекратить цензуру компания-владелец Facebook - Meta Platforms - не отреагировала.

Союз журналистов России 25 февраля призвал РКН привлечь соцсеть к ответственности и назвал цензуру недопустимой.