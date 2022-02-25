МИД РФ назвал санкции против Путина и Лаврова "проявлением бессилия"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова являются проявлением бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции в отношении президента страны, министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного в проведении внешней политики и реализации международных отношений", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Вы с кем говорить будете? Шестая часть суши, ядерная держава, великая страна, вы с кем решили поиграться, в какие игры?" - добавила она.

По словам Захаровой, отношения России с США и Великобританией приблизились к точке невозврата.

"Да, это не наш выбор, это точно. Да, мы всегда исходили из диалога-многоформатного, различного. Но когда эти опции англосаксами были закрыты, тогда мы начали действовать по-другому", - сказала она.

"Но вопрос в том, что мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова также заявила, что приостановление членства России в Совете Европы делает эту организацию бессмысленной.

Она подчеркнула, что обсуждение России без самой России будет означать, что принимаемые решения не будут иметь законной силы, а "другой повестки у Совета Европы нет".

В пятницу власти Великобритании внесли президента РФ и главу МИД в санкционный список Соединенного Королевства.

Их фамилии значатся в обновленном санкционном списке, который опубликован на сайте правительства Великобритании. В списке отмечается, что санкции в данном случае предусматривают замораживание активов.

Евросоюз принял решение ввести санкции против Путина и Лаврова из-за ситуации вокруг Украины, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

США также планируют ввести санкции в отношении Путина, и это решение может быть озвучено уже в пятницу, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.