В Ростовских школах с 28 февраля начнут учиться 1823 ребенка из Донбасса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В школах Ростовской области уже начали учиться 525 детей, эвакуированных из самопровозглашенных республик Донбасса. С 28 февраля в школы региона пойдут все 1823 эвакуированных ребенка школьного возраста, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Для детей, которые занимались у себя дома в спортивных секциях, будет найдено решение по продолжению этих занятий в донском регионе", - пообещали чиновники.

На вечер 25 февраля в пунктах временного размещения в Ростовской области были 6258 эвакуированных, в том числе 3179 детей. За единовременной выплатой обратились более 11 тысяч человек и 65% их них деньги уже получили.

Ранее правительство по распоряжению президента России выделило эвакуированным из Донбасса по 10 тысяч рублей на человека.

Руководители Донецкой и Луганской народных республики объявили о начале эвакуации стариков, женщин и детей в Россию 18 февраля. Только из ДНР власти планировали вывезти около 700 тысяч человек. 24 февраля, когда началась спецоперация российской армии и милиции Донбасса на Украине, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация людей в Россию приостанавливается, приоритетом становится жизнеобеспечение населенных пунктов на линии разграничения.