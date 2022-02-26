Тюмень заявила о готовности принять 1,6 тыс. беженцев из Донбасса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает в субботу информационный центр правительства области.

"Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью", - говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что дата приезда эвакуированных мирных жителей в Тюменскую область пока неизвестна.

Центр напоминает, что пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех городах и районах области.

Как говорится в сообщении, по данным на 26 февраля, в Ростовскую область из региона направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн.