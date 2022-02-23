COVID-19 зафиксировали у 46 беженцев из Донбасса в Ростовской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявили у 46 жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Ростовскую область, сообщил в среду заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

"Выполнено больше 8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Процент положительных результатов по-прежнему минимальный, всего 0,5%, 46 человек с положительным результатом в настоящий момент проходят лечение", - сказал он.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. В настоящее время в регионе действует 125 пунктов временного размещения (ПВР). На утро 23 февраля в них находились свыше 6,8 тыс. беженцев, в том числе 3,4 тыс. детей. Наибольшее число ПВР распложено в Неклиновском районе. Помимо стационарных пунктов размещения, созданных на базе гостиниц, лагерей и баз отдыха, действуют временные. В местах пропуска через границу и железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тыс. рублей каждому. В Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.