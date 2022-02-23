Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

COVID-19 зафиксировали у 46 беженцев из Донбасса в Ростовской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявили у 46 жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Ростовскую область, сообщил в среду заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

"Выполнено больше 8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Процент положительных результатов по-прежнему минимальный, всего 0,5%, 46 человек с положительным результатом в настоящий момент проходят лечение", - сказал он.

В РоссииБолее 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионовБолее 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионовЧитать подробнее

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. В настоящее время в регионе действует 125 пунктов временного размещения (ПВР). На утро 23 февраля в них находились свыше 6,8 тыс. беженцев, в том числе 3,4 тыс. детей. Наибольшее число ПВР распложено в Неклиновском районе. Помимо стационарных пунктов размещения, созданных на базе гостиниц, лагерей и баз отдыха, действуют временные. В местах пропуска через границу и железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тыс. рублей каждому. В Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

13
Ростовская область ДНР ЛНР Коронавирус

Новости по теме

Новости

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });