В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности из-за беженцев ЛДНР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с приемом и размещением граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик.

"Он предполагает введение режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Нижегородской области", - сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

В соответствии с указом главам муниципалитетов Нижегородской области рекомендовано "организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих граждан и обеспечить все виды их жизнедеятельности".

В пресс-службе отметили, что данный указ не отменяет действие указа главы региона об антиковидных мерах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 февраля в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР. Регион принял около тысячи переселенцев. Для них развернуты пункты временного пребывания в шести муниципалитетах.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в региональный закон о бесплатной юридической помощи, включив в перечень граждан жителей ДНР и ЛНР.