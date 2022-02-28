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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Курский губернатор предупредил земляков о возможных диверсиях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей приграничных районов региона о возможных терактах и диверсиях, но пока там все спокойно, граница охраняется надежно. Он сообщил об этом телеканалу "Россия 24".

По его словам, с 24 февраля усилена охрана объектов социально-культурной сферы, образовательных учреждений, объектов транспорта.

Строящаяся Курская атомная электростанция также взята под дополнительную охрану, при этом сама стройка не прекращалась, отметил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 24 февраля объявил об усилении мер безопасности и заверил земляков, что голод и дефицит им не грозит, как и всеобщая мобилизация. 28 февраля он сообщил, что из приграничного села Журавлевка эвакуированы больше ста человек из соображений безопасности.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Белгородская область

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