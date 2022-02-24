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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В аэропорту Курска отменен ближайший рейс в Москву

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ближайший рейс в Москву и обратно отменен в аэропорту Курска, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Рейс отменен из-за закрытия воздушного пространства. Также сегодня не состоится рейс в Краснодар. Возможно, сегодня будут отменены и другие рейсы на прилет и на вылет", - сказал собеседник агентства.

Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Ранее сообщалось, что решением авиационных властей России полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04:47 по Москве 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Закрыт ростовский аэропорт "Платов".

Хроника Военная операция на Украине
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