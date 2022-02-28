В Кремле предупредили об опасных последствиях поставок ЕС оружия на Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения и боеприпасов со стороны Евросоюза на Украину дестабилизируют обстановку, в долгосрочной перспективе будут иметь опасные последствия.

"Поставки оружия, вооружения, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка", - сказал Песков журналистам в понедельник.

В долгосрочной перспективе, добавил он, этот шаг ЕС может иметь "гораздо более опасные последствия".

"Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются", - добавил Песков.

Страны Евросоюза договорились о поставках оружия Украине, в том числе летального, на сумму 450 млн евро, сообщил накануне, 27 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы решили использовать наши возможности для поставок вооружений - летальных вооружений, летальной военной помощи - украинской армии на сумму в 450 млн евро и еще на 50 млн евро грузов нелетальной помощи", - сказал он.