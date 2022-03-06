Полиция сообщила о задержании в Москве мужчин с веществами для зажигательной смеси

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали в центре Москвы двоих мужчин со средствами для приготовления зажигательной смеси и колюще-режущими предметами, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Там уточнили, что мужчин остановили для проверки документов около 17:00 на улице Большая Бронная, в районе дома 29. "В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания", - сообщили в управлении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 года рождения.

В настоящее время они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.