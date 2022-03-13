Пять сел в трех районах Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в трех районах Дагестана, которое частично прервалось из-за ветров и снега, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Минэнерго республики Натали Гаджиева.

"Без электроснабжения на 23:00 остаются села Архакент и Аркас Буйнакского района, Гулаты и Алиханмахи Акушинского района и село Хидаю Тляратинского района. Причина - мокрый снег, дожди и сильный ветер", - сказала Гаджиева.

По ее словам, энергетики работают оперативно, так как ранее без света оставались 67 населенных пунктов семи районов.