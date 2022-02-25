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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Япония присоединилась к санкциям против РФ за военную операцию на Украине

Япония присоединилась к санкциям против РФ за военную операцию на Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении нового пакета санкций против России, в частности, речь идет об экспортных ограничениях, сообщает Kyodo.

По сообщению агентства, санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию полупроводников и заморозку активов российских финансовых институтов. Агентство не указывает, о каких структурах идет речь. Также будет приостановлена выдача виз некоторым россиянам.

Ранее об ограничениях на экспорт высокотехнологичной продукции, в том числе полупроводников и четырех банков, объявили США. Также санкции уже ввели Великобритания, Канада. Также жесткие санкции, вплоть до выдачи виз россиянам, намеревается ввести Евросоюз.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Япония Россия Украина

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