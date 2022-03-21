В ГД предложили "заморозить" кадастровую стоимость для исчисления налога физлицам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник одобрил ряд антикризисных поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ. Среди них - фиксация кадастровой стоимости для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 г.

Поправки были внесены ко второму чтению антикризисного налогового законопроекта (№84984-8).

"Поправка предусматривает особый порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости по состоянию 1 января 2022 г. в том случае, если стоимость на 1 января 2023 года выше, чем стоимость на 1 января 2022 г. Аналогичная норма предусмотрена по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. То есть, мы сохраняем кадастровую стоимость и говорим об изменении налогообложения только в том случае, если изменились характеристики объекта, а это не связано с техническим пересмотром кадастровой стоимости", - сказал в ходе заседания глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он напомнил, что в рамках первого чтения данный законопроект вводил ограничения кадастровой стоимости для организаций.

Кроме того, одобренные поправки предлагают освободить от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды. "Мы практически снимаем все ограничения с материальной выгоды. По существу, вся помощь, которая у нас идет, оказывается работодателями, то что рассматривалось как материальная выгода и облагалась НДФЛ - в том числе выплата процентов по ипотечному кредиту и так далее, все эти вопросы - предлагается здесь все налогообложение снять, любую помощь", - пояснил Макаров.

Продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течении двух лет со дня регистрации в качестве ИП на УСН и ПСН налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет действовать до конца 2024 г.

"С учетом существенного увеличения ключевой ставки Банка России и волатильностью процентных ставок на рынке капитала предлагается расширение интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам. Причем не только на 2020-2021 гг., но и на 2022-2023 гг.", - сказал Макаров.

На заседании комитета был одобрен ряд мер по налоговому администрированию. В частности, иностранным организациям представляется право предоставлять в налоговые органы сведения об участниках по итогам 2021 г. не до 28 марта, а до 31 декабря 2022 г. "Это очень важное предложение бизнеса, потому что сегодня получать информацию очень сложно, непредставление влечет за собой штрафы и другие негативные последствия", - пояснил Макаров.

В два раза, с 60 до 120 млн рублей, увеличивается порог признания контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами.

Не будут признаваться контролируемыми сделки между взаимозависимыми лицами, по которым одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций и доходы по которым признаются с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

Вводятся ограничения по применению ответственности за непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли или убытка контролируемой иностранной компании (КИК) за 2020-2021 гг.

"В связи с отсутствием документов. Мы понимаем прекрасно, что практически получить документы сегодня компании не могут", - сказал Макаров.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании 22 марта.