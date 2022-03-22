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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального
Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев после оглашения приговора
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Адвокаты Алексея Навального, задержанные ранее во время общения с прессой у колонии в Покрове, где оппозиционеру был оглашен приговор за мошенничество и неуважение к суду, отпущены из отдела полиции.

"Нас с Ольгой Михайловой отпустили и даже любезно довезли до машины", - сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Адвокатов Алексея Навального - Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева - полицейские задержали рядом с колонией ИК-2 в Покрове, когда они разговаривали с журналистами после суда. После оглашения приговора они вышли из здания колонии для общения с журналистами. После короткого общения с прессой полицейские попросили адвокатов пройти с ними в полицейский автобус и увезли.

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии 22 марта приговорил политика к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за неуважение к суду и мошенничество в особо крупном размере.

Защита обжалует приговор. Навальный вину не признает.

В покровской колонии Навальный отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше".

Алексей Навальный Лефортовский суд Москвы Ольга Михайлова Вадим Кобзев
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