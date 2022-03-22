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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Что произошло за день: вторник, 22 марта

Приговор Навальному, предложение создать российские кибервойска и уголовное дело против журналиста Невзорова

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1,2 млн руб. Навального признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Прокурор просил для него 13 лет колонии. После оглашения приговора адвокаты защиты были задержаны полицией, но вскоре выпущены.

- Приняты поправки об ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. В соответствии с ними, штрафы составят до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 15 лет.

- В России предложили создать кибервойска. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил пополнять этот вид войск призывниками из числа разработчиков. Депутат Александр Хинштейн в ответ на эту инициативу в шутку посоветовал привлечь также для обеспечения кибербезопасности РФ осужденных айтишников.

- На Александра Невзорова завели уголовное дело. Следственный комитет РФ возбудил против журналиста дело за то, что он распространял в своих соцсетях фейковую информацию о действиях российских военных на Украине.

- Суд отказал "Мемориалу" (признано в РФ НКО-иноагентом) в отсрочке решения о ликвидации. Ранее ЕСПЧ предписал приостановить исполнение соответствующих судебных решений до рассмотрения в Страсбурге жалоб центра. Генпрокуратура отказалась исполнять это предписание, Верховный суд РФ отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении решения о ликвидации.

- "Новая газета" получила предупреждение от Роскомнадзора. Причина - упоминание НКО-иноагента без должной маркировки в одной из публикаций на сайте издания. Наличие нескольких предупреждений за год может повлечь прекращение деятельности СМИ, напомнили в РКН. Газета намерена оспорить предупреждение после его получения.

- В Госдуме опровергли рассмотрение законодательного ограничения использования VPN. Депутат Александр Хинштейн также отметил, что считает бесперспективным введение ответственности для российских пользователей за использование VPN.

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