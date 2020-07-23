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Кадыров стал генерал-майором

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора.

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте" в четверг. Он добавил, что президент во время телефонного разговора сам зачитал указ и пожелал дальнейших успехов.

"Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте", - сказал Кадыров.

Он также отметил, что после опубликованной им ранее фотографии с двумя пулеметами многие задавались вопросом о законности хранения оружия.

"Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок", - подчеркнул глава Чечни.

Ранее в июле Кадыров отреагировал на новость о том, что Госдеп США внес его в "черный список" в связи с причастностью к нарушению прав человека. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Также он прикрепил к сообщению фото, на котором он держит в руках два пулемета.

Рамзан Кадыров Владимир Путин Чечня

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