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Кремль прояснил ситуацию с присвоением Кадырову генеральского звания

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-майор Национальной гвардии никак не связано с введенными против него американскими санкциями, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "Кадыров на фоне американских или любых иных незаконных санкций вполне в состоянии за себя постоять". Песков отметил, что "будучи главой региона, Кадыров координирует деятельность силовых структур, в том числе Нацгвардии, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом". С этим и связано присвоение главе Чечни генеральского звания, пояснил он.

"Кадыров сам координирует деятельность силовиков, в случае возникновения террористической угрозы он неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность", - заключил пресс-секретарь президента, добавив, что "таким образом, ситуация была формализована".

Генеральское звание Кадырова и американские санкции против главы Чечни

Накануне, 23 июля, Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора. "Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", - написал Кадыров в соцсетях. Он добавил, что президент во время телефонного разговора сам зачитал указ и пожелал дальнейших успехов.

В понедельник, 20 июля, Госдеп США внес Кадырова в санкционный список в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека. В заявлении госдепартамента США, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорилось, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Чечня США

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