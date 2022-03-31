Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президент постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего. В 2021 году в ходе весеннего призыва на военную службу были призваны 134 650 человек.

Генштаб отмечал, что весенняя призывная кампания никак не связана с военной операцией на Украине. Шойгу заверил, что призывников в РФ не будут направлять в горячие точки.