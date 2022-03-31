Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президент постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего. В 2021 году в ходе весеннего призыва на военную службу были призваны 134 650 человек.

Генштаб отмечал, что весенняя призывная кампания никак не связана с военной операцией на Украине. Шойгу заверил, что призывников в РФ не будут направлять в горячие точки.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Повесть о дружбе и недружбе, редакция судебная. Обзор

Повесть о дружбе и недружбе, редакция судебная. Обзор

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Власти Крыма могут национализировать квартиру Зеленского в Ялте

Власти Крыма могут национализировать квартиру Зеленского в Ялте

Дело о контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США Фогеля передано в суд

Южная Осетия может объединиться с Северной в случае вхождения в состав РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

Что произошло за день: среда, 30 марта

Госзаказчикам запретили закупать без согласования импортный софт для КИИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код