Сотрудников белгородского "Техсапфира" эвакуировали ради разминирования

На территорию предприятия попал снаряд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В поселке городского типа Северный под Белгородом с территории предприятия Техсапфир эвакуировали сотрудников для разминирования снаряда. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель дирекции завода.

По его словам, в результате авиаудара здания завода получили небольшие повреждения.

"Техсапфир" занимается выращиванием и обработкой сапфиров.

Ранним утром в Белгороде загорелась нефте база "Роснефти". Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пожар начался после обстрела с с двух украинских вертолетов. Никто не погиб. На базе горят восемь резервуаров с топливом. Людей, которые живут рядом с базой, эвакуировали.

Позднее стало известно, что также в результате авиаудара получило повреждения здание типографии "Константа", которая также находится в Северном.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов и властей об этом инциденте.

Из-за событий в Белгороде силовые структуры Курской области переведены в режим повышенной готовности.