На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с речью в поддержку партии на предвыборном митинге "Фидес" Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Венгрии коалиция "Фидес-ХДНП" лидирует на парламентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным Национальной избирательной комиссии Венгрии, на которые ссылается РТС, после подсчета 67,29% бюллетеней, коалиция "Фидес-ХДНП" набирает 54,85% голосов избирателей, а объединенная оппозиция во главе с Петером Марки-Заем - 33,36% голосов.

Пока "Фидес" получает 87 мандатов, оппозиция - 19 мест. Согласно прогнозам, в итоге "Фидес" может быть представлена в новом составе парламента 134 мандатами, а оппозиция - 58.