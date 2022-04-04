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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с речью в поддержку партии на предвыборном митинге "Фидес"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Венгрии коалиция "Фидес-ХДНП" лидирует на парламентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным Национальной избирательной комиссии Венгрии, на которые ссылается РТС, после подсчета 67,29% бюллетеней, коалиция "Фидес-ХДНП" набирает 54,85% голосов избирателей, а объединенная оппозиция во главе с Петером Марки-Заем - 33,36% голосов.

Пока "Фидес" получает 87 мандатов, оппозиция - 19 мест. Согласно прогнозам, в итоге "Фидес" может быть представлена в новом составе парламента 134 мандатами, а оппозиция - 58.

Фидес
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