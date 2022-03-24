Частоты "Эха Москвы" выставлены на конкурс

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - После закрытия радиостанции "Эхо Москвы" и отключения ее от радиоэфира, 25 мая пройдет конкурс на ее радиочастоты, сообщил Роскомнадзор.

Федеральной конкурсная комиссия проведет этот конкурс в офисе РКН в Москве 25 мая в 10:00.

На конкурс заявлен единый пул частот "Эха Москвы" в 24 городах: в Москве (91,2 МГц, 5 кВт), Петербурге (91,5 МГц, 10 кВт), Волгограде (101,1 МГц, 1 кВт), Самаре (99,1 МГц, 1 кВт), Казани (105,8 МГц, 1 кВт), Уфе (91,1 МГц, 1 кВт), Улан-Удэ (102,8 МГц, 1 кВт), а также в городах Подмосковья, где вещание идёт на той же частоте, что и в столице.

Вещание, согласно условиям конкурса, должно быть ежедневно и круглосуточно, концепция вещания - "общественно-политическая".

Размер единовременной платы за пакет частот - 57 475 000 рублей, размер конкурсного взноса (2%) - 1 149 500 рублей.

Также в этот день пройдут еще шесть конкурсов на получение частот. В них могут принять участие юрлица, зарегистрированные в России и имеющие лицензию на радиовещание. Заявки на участие, программная и развёрнутая концепции вещания, конкурсный взнос и другие документы принимаются Роскомнадзором до 28 апреля включительно.

"Эхо Москвы" начало вещание 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 года по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить работу.

1 марта вечером радиостанцию отключили от эфира, а ее сайт и сайт телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) были заблокированы. В Роскомнадзоре объяснили, что это сделано по требованию Генпрокуратура. Надзорное ведомство обвинило эти СМИ в распространении фейков о событиях на Украине и призывов к экстремизму.

3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы", созванный холдингом "Газпром медиа" по представлению Генпрокуратуры, решил закрыть радиостанцию и ее сайт. 4 марта московские власти расторгли с "Эхом" договор об аренде помещений, которые занимала редакция, а также в офисе был отключен интернет. 5 марта был расторгнут трудовой договор с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. С 9 марта на частоте "Эха" в Москве и Подмосковье вещает радио Sputnik, принадлежащий RT.