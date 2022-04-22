Что произошло за день: пятница, 22 апреля

Приговор депутату Рашкину за незаконную охоту, уход производителя Zewa и Libresse из РФ и дисквалификация пловца Евгения Рылова

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ назвало цели второй фазы спецоперации на Украине. Российская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы спецоперации планирует: установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.

- Депутату Валерию Рашкину вынесли приговор по делу о незаконной охоте. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Его признали виновным в участии в незаконной охоте, организованной группой лиц по предварительному сговору. Адвокат депутата назвал приговор несправедливым и пообещал подать апелляционную жалобу.

- Владимир Кара-Мурза - младший был задержан по делу о фейках об армии РФ. Оппозиционера, который отбывает 15 суток ареста за сопротивление полиции, сначала доставили в СКР на допрос. Позже стало известно об его задержании. Следствие настаивает на аресте Кара-Мурзы, повод - его высказывания в ходе выступления в Палате представителей штата Аризона 15 марта. Также сегодня стало известно, что журналист Илья Красильщик тоже стал фигурантом уголовного дела о фейках, а правозащитник Лев Пономарев (признан СМИ-иноагентом в РФ) временно покинул Россию.

- ФСБ пресекла теракт против гумконвоя на Украине. Службой была обезврежена диверсионная группа, которая по заданию украинской разведки готовила теракт против гуманитарного конвоя и российских военнослужащих с использованием заминированного автомобиля. Были задержаны пять человек, накануне Киевский суд Симферополя отправил их под стражу.

- Военные РФ вновь предложили ввести "режим тишины" для выхода с "Азовстали". Они заявили о готовности немедленно прекратить боевые действия на территории мариупольского завода в случае поднятия украинцами белых флагов. Сдавшимся в плен украинским военным и иностранным наемникам пообещали сохранение жизни.

- Производитель Zewa и Libresse уходит с российского рынка. Шведская Essity, выпускающая товары для гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др., приняла решение прекратить деятельность в РФ. Компания среди прочих вариантов рассматривает продажу российского бизнеса, пока фабрики Essity в России продолжают работу в обычном режиме.

- Международная федерация плавания дисквалифицировала российского пловца Евгения Рылова. Решение об отстранении на девять месяцев от участия в соревнованиях было вынесено в связи с участием спортсмена в митинг-концерте в "Лужниках" 18 марта. В Кремле назвали это "продолжением пагубной линии по политизации спорта", подчеркнув, что такое решение вредит международным соревнованиям.