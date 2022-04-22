РФ готова ввести "режим тишины" для выхода с "Азовстали" украинцев, если те решат сдаться

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военные РФ и ДНР готовы немедленно прекратить боевые действия на территории мариупольского завода "Азовсталь" в случае поднятия украинцами белых флагов, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ", - сказал в пятницу Мизинцев.

По его словам, фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

"В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений металлургического комбината "Азовсталь" Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн", - заявил Мизинцев.

Он отметил, что это касается и раненых украинских военнослужащих, о наличии которых на "Азовстали" заявляют киевские власти.

Начальник НЦУО РФ сообщил, что военные РФ готовы доставить гражданское население, по их собственному выбору как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию, а сдавшимся в плен украинским военным и иностранным наемникам гарантируется сохранение жизни.

"Данная гуманитарная инициатива со стороны Российской Федерации действует круглосуточно", - сказал Мизинцев.

Это заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на "Азовстали" по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут. Также оно будет доведено по оперативным каналам связи до украинской стороны через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук, добавил он.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь" и что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали".

В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь", но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. (...) Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал Путин.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.