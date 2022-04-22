ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о пресечении деятельности диверсионной группы на подконтрольной РФ территории Украины, которая по заданию украинской разведки готовила теракт против гуманитарного конвоя и российских военнослужащих.

"Федеральной службой безопасности РФ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих РФ с использованием заминированного автомобиля", - сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ также опубликовала кадры с частью допроса одного из задержанных украинских диверсантов, готовивших этот теракт. "Данное средство нужно было снарядить взрывчатым веществом в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров", - сказал мужчина, отвечая на вопрос сотрудника спецслужбы о заминированном автомобиле.

Другого участника диверсионной группы показали только в момент задержания.

ФСБ продемонстрировала заминированный автомобиль, который планировалось подорвать. Как сказал один из сотрудников спецслужбы, под капотом автомобиля находилось "8 кг пластического взрывчатого вещества".

В спецслужбе сообщили, что из оборудованных членами диверсионной группы тайников изъято: два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета "РПГИ8", пулемет "ПКМ", автомат "АКМ", пистолет "ПМ", 127 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГН"), 18 противопехотных и магнитных мин ("МОН-200", "МОН-50", "ОЗМ-72", "МПМ", "КЗУ"), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 кг пластида, 42 взрывателя и детонатора ("КД", "ЭД", "МУВ").

Кроме того, добавили в ФСБ, обнаружены свыше 5 тыс. патронов, подрывная машинка "ПМ-4", радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

"В отношении задержанных членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 30, ч.1 ст. 361 (приготовление к акту международного терроризма) УК РФ", - сообщили в спецслужбе.

В ЦОС не уточнили число задержанных, а также другие подробности спецоперации.