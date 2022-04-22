Производитель Zewa и Libresse не исключил продажи бизнеса в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др. и объявившая о планах ухода с российского рынка, среди прочих вариантов рассматривает продажу бизнеса.

"Компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка (...) Точный способ выхода еще не определен и будет подробно разработан в рамках начатой работы. Essity рассмотрит все варианты, включая продажу", - говорится в заявлении гендиректора ООО "Эссити" Карена Акопяна, которое распространила пресс-служба компании в РФ.

Фабрики Essity в России продолжают работу в обычном режиме. 1,3 тыс. сотрудников в РФ продолжат работать и получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение, пишет Акопян.

"Мы продолжаем продажи нашей продукции на территории России. Мы не рассматриваем параллельный импорт", - говорится в его заявлении.

Essity в пятницу сообщила о планах уйти с российского рынка. Условия для ведения бизнеса в РФ ухудшились, в результате компания отразила списания от обесценения активов в 1,4 млрд шведских крон (около $147 млн по текущему курсу).

Оставшиеся активы в РФ оцениваются примерно в 1,3 млрд шведских крон и включают дебиторскую задолженность, товарные запасы, денежные средства и их эквиваленты.

В России у Essity три завода. В 1998 году компания приобрела фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике производится ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork. В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero, подгузники для взрослых торговой марки Tena и женские прокладки торговой марки Libresse).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Эссити" по РСБУ по итогам 2021 года выросла на 8%, до 31,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,23 млрд рублей против 2,02 млрд рублей в 2020 году.