Занятия в школах столицы Камчатки отменили из-за непогоды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за сильного ветра с мокрым снегом, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"28 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Охотоморский циклон принес в ночь на четверг сильный мокрый снег и ветер в несколько районов края, в том числе и в Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что в пятницу атмосферный вихрь будет смещаться на восточную и северо-восточную части полуострова. По прогнозу, циклон будет бушевать на Камчатке до 29 апреля включительно.