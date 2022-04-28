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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Занятия в школах столицы Камчатки отменили из-за непогоды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за сильного ветра с мокрым снегом, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"28 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Охотоморский циклон принес в ночь на четверг сильный мокрый снег и ветер в несколько районов края, в том числе и в Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что в пятницу атмосферный вихрь будет смещаться на восточную и северо-восточную части полуострова. По прогнозу, циклон будет бушевать на Камчатке до 29 апреля включительно.

Петропавловск-Камчатский
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