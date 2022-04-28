Калужанка ограбила банк на миллион с помощью приложения

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Калужской области, используя мобильное приложение одного из банков, получила несанкционированный доступ к управлению счетом организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своем официальном телеграм-канале.

32-летняя женщина перевела на свой счет более одного миллиона рублей и обналичила их. Часть денег потратила. Остальные изъяли полицейские.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).