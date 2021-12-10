Евгений Пригожин в Лондоне подал иск к основателю Bellingcat

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Высокий суд Англии иск к Элиоту Хиггинсу, основателю ресурса Bellingcat (признан российскими властями СМИ-иноагентом), сообщила пресс-служба группы Пригожина "Конкорд".

"Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 тысяч человек", - объяснили в компании.

Как пояснили в пресс-службе, Хиггинс в своих твитах неоднократно заявлял, что Пригожин "несет ответственность за несуществующие операции вымышленной "группы Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах". "Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений", - добавили в пресс-службе.

Сумму иска в "Конкорде не назвали", но напомнили, что необоснованность ряда утверждений Пригожин "уже сумел доказать в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков".

Летом 2021 года Пригожин подал иски к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта "Эха" Виталию Рувимскому из-за утверждений о том, что он является хозяином ЧВК "Вагнер". Бизнесмен также подавал иски о клевете к политику Алексею Навальному и его соратникам и к писателю Виктору Шендеровичу.

ЧВК "Вагнер" СМИ называют частную военную компанию, которая используется за пределами России. Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, ранее называл их частными охранными компаниями, которые не связаны с российским государством и которые нанимают для охраны объектов за границей. В связи с этим он высказывал мнение, что запрещать частный охранный бизнес нецелесообразно.