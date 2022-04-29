Крымские пограничники задержали участника запрещенного украинского НВФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Житель Херсонской области Украины стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности запрещенного в РФ незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крымские пограничники задержали мужчину на территории полуострова.

Дело заведено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

За последний месяц это уже четвертый такой случай.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.