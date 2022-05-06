ФСБ рассекретила свидетельства преступлений нацистов в период оккупации Севастополя

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ подготовили к передаче в архив и музей документы, свидетельствующие о жестокости нацистов в период оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Большая часть предоставленных материалов рассказывает о преступной деятельности нацистских преступников и их пособников на территории города Севастополя в 1942-1944 гг.", - говорится в сообщении.

Большая часть рассекреченных документов - это протоколы допросов жителей Севастополя. Одна из них рассказала об ужасных условиях содержания военнопленных в лагерях.

"Тысячи людей ходили оборванные, голодные, исхудавшие, везде царил ужас, грязь, антисанитарное состояние было крайне ужасающее. Я лично видела, как пленных кормили картофельной шелухой. Люди ходили по свалкам и собирали различные отбросы пищи. В этом лагере я лично видела, как выносили в день до ста трупов", - говорится в протоколе.

Со слов этой же свидетельницы записано, что ее беременную знакомую, мужа которой подозревали в подпольной деятельности, немцы увезли на допрос прямо во время родов, она погибла.

Другая жительница города рассказала о судьбе военнопленных, привезенных из Керчи в 10 товарных вагонах. Их погрузили на баржу, которую впоследствии охватил пожар.

"Из люков баржи, в которую немецкие захватчики погрузили советских военнопленных, вырывался черный дым и были слышны крики и стоны находившихся внутри баржи раненых. Немецкие солдаты никакой помощи горевшим военнопленным не оказывали. Собравшиеся жители города, которые пытались оказать помощь, разгонялись", - говорится в документе.

Несколько человек рассказали следователям о подлом способе эвакуации немцев при наступлении советских солдат: военных размещали в трюмах, а мирных жителей - на палубах.

"Мы, мирные жители, дети, женщины, старики должны были служить маскировкой судов, отправляющихся из Севастополя, набитых немецко-румынскими войсками, военной техникой, которые поспешно вывозились, подгоняемые ударами наступающих в Крыму частей Красной Армии", - пояснила одна из жительниц, вспоминая события 1 мая 1944 года.

При этом, по ее словам, немцы устроили фотосессию - на камеру показательно раздали севастопольцам по куску хлеба, а детям по конфетке. Она отказалась, за что была избита.

Основная часть Крыма была занята фашистами осенью 1941 года. Полностью полуостров был оккупирован в июле 1942 года, его освободили 12 мая 1944 года.