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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Красноярском крае зафиксировано 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На утро 11 мая в Красноярском крае было зафиксировано 23 лесных пожара, общая площадь возгорания достигла 1,5 тысячи га, сообщило правительство региона со ссылкой на краевой лесопожарный центр.

Леса горят в Сухобузимском, Нижнеингашском, Дзержинском, Канском, Боготольском, Емельяновском, Богучанском, Иланском, Абанском, Бирилюсском, Казачинском, Новоселовском, Кежемском, Манском, Шушенском районах и в Шарыповском муниципальном округе. Мобильным группам удалось быстро локализовать девять пожаров на площади более 500 га. Угрозы населенным пунктам нет, говорится в пресс-релизе.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 30 пожаров в лесах на площади 1,3 тыс. га в 27 муниципалитетах, добавили в администрации региона. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары начинались из-за переходов огня на леса с земель иных категорий и по вине местных жителей.

В больницах края остаются четверо пострадавших при пожарах 7 мая, сообщил региональный Минздрав. Состояние одного из них врачи оценивают как стабильно тяжелое, еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести и им становится лучше. В населенных пунктах Дзержинского и Уярского районов с местными жителями работают пять психологов.

Пожары в Красноярском крае начались 7 мая из-за сильного ветра. Из-за падения деревьев и перехлеста проводов на многих территориях региона одномоментно произошли возгорания. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали два десятка.

Возбуждены уголовные дела о халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и о причинении смерти по неосторожности.

Красноярский край
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