Глава Марий Эл подал президенту РФ прошение об отставке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что попросил президента РФ об отставке.

"В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку", - написал Евстифеев в своем телеграм-канале во вторник.

Он выразил благодарность главе государства за оказанное доверие, а жителей Марий Эл поблагодарил за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет.

Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года указом президента РФ. Полномочия бывшего главы республики Леонида Маркелова были досрочно прекращены, сам он арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а затем осужден.

До назначения врио главы Марий Эл Евстифеев являлся председателем Арбитражного суда Московской области.

21 сентября 2017 года он одержал победу на выборах главы Марий Эл. За него отдали голоса 208 855 человек или 88,27% участников голосования.

Евстифеев - уже пятый глава региона, который во вторник объявил о решении уйти в отставку. Ранее об отставке заявили губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей Сергей Жвачкин, Игорь Васильев и Валерий Радаев. Рязанский губернатор Николай Любимов решил не переизбираться на следующий срок.