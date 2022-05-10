Что произошло за день: вторник, 10 мая

Отставки пяти глав российских регионов, объявление Украиной форс-мажора на прием газа для транзита, этапирование историка Юрия Дмитриева в колонию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назначил врио глав пяти российских регионов. Юрий Зайцев назначен врио главы Республики Марий Эл вместо Александра Евстифеева, Александр Соколов стал врио губернатора Кировской области вместо Игоря Васильева, глава Росстата Павел Малков возглавил Рязанскую область вместо Николая Любимова, Роман Бусаргин стал главой Саратовской области вместо Валерия Радаева, Владимир Мазур - врио губернатора Томской области вместо Сергея Жвачкина. Ранее во вторник руководители четырех регионов объявили об отставке, а рязанский губернатор сообщил о решении не избираться на новый срок.

- Украина объявила форс-мажор на прием газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". "Оператор ГТС Украины" ссылается на то, что не может контролировать компрессорную станцию "Новопсков", и заявляет, что возможен временный перенос недоступных мощностей на точку входа "Суджа". В "Газпроме" отвергли как основания для форс-мажора, так и техническую возможность переноса выпадающих объемов на другой маршрут.

- Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылками на свои источники.

- Путин заявил об ответственности властей регионов за тушение лесных пожаров. Президент РФ сообщил о намерении подписать указ, в котором будет зафиксирован целевой показатель для оценки эффективности властей регионов в борьбе с лесными пожарами.

- Осужденного историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима. По словам его адвоката Виктора Ануфриева, Дмитриева привезли в ИК-18 в Потьме. Он приговорен к 15 годам по делу о преступлениях против половой неприкосновенности приемной дочери.

- Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили на аукционе Christie's за рекордные $195 млн. Картина Shot Sage Blue Marilyn стала самым дорогим произведением XX века, проданным на торгах. Кроме того, портрет оказался вторым по стоимости за всю историю аукционов после "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, проданного в 2017 году за $450,3 млн.