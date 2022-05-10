Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Портрет актрисы Мерилин Монро работы американского художника Энди Уорхола ушел с аукциона Christie's за $195 млн в рамках распродажи коллекции Томаса и Дорис Амманн.

Как сообщается на сайте Christie's, картина Shot Sage Blue Marilyn стала самым дорогим произведением XX века. Кроме того, портрет оказался вторым по стоимости за всю историю аукционов после "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, проданного в 2017 году за $450,3 млн.

Всего в ходе торгов в понедельник было выручено $317,8 млн. Средства будут переданы благотворительному фонду, который занимается программами для детей в сфере здравоохранения и образования.

Shot Sage Blue Marilyn - одна из самых известных работ Уорхола. Этот портрет на бирюзовом фоне вошел в серию из пяти изображений Мэрилин, созданных методом шелкографии в 1964 году, - спустя два года после смерти актрисы. Художника вдохновила фотография Монро, сделанная для продвижения фильма "Ниагара" 1952 года.