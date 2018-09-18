Суд арестовал имущество бизнесмена Вадима Варшавского

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ, Кемеровская область) Сергея Рогова и наложил арест на имущество одной компании и ряда физических лиц, ранее контролировавших метзавод.

Согласно материалам дела, речь идет об имуществе общей стоимостью 13,968 млрд рублей.

"Суд полагает, что аресту подлежит имущество каждого из ответчиков на сумму 13,968 млрд рублей, поскольку ответчики привлечены к солидарной ответственности, иной размер ответственности (в долях) судом не определен", - уточняется в материалах.

Суд наложил арест на имущество: Вадима Варшавского (ему принадлежал холдинг "Эстар", в состав которого ранее входил ГМЗ), Леонида Сергеева и Владимира Дворянчикова (возглавляли ГМЗ в 2012 году и с 2012 по 2014 годы соответственно), ООО "НК Инвест" (управляющая компания метзавода в 2010-2011 годах), Владимира Яськина.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", Яськин в 2011 году возглавлял компанию, управлявшую ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (г.Шахты, Ростовская область). Варшавский с 2014 года является гендиректором ООО.

Согласно материалам дела, наложение ареста на имущество - обеспечительная мера, принятая в рамках обособленного спора по заявлению конкурсных кредиторов ГМЗ: ростовского завода, ООО "Ломпром Ростов", ООО "Белтхеснаб" (Новосибирск) и его правопреемника - ООО "Комплект-Дизель" (Кемерово).

В свою очередь, конкурсный управляющий ГМЗ настаивал на аресте имущества ответчиков на сумму более 16,9 млрд рублей (именно в таком размере включены в реестр требования всех кредиторов ГМЗ), однако суд отказался удовлетворить требования управляющего в полном объеме, сославшись на то, что "невозможность реализации имущества должника (ГМЗ - ИФ) и последующего погашения требований кредиторов не доказана, это нарушает права ответчиков, свидетельствует о несоразмерности заявленной обеспечительной меры".

В материалах дела уточняется, что рыночная стоимость имущества ГМЗ была оценена более чем в 2,9 млрд рублей. Суд определил стоимость подлежащего аресту имущества ответчиков, вычтя из общей суммы требований кредиторов ГМЗ размер оценки его имущества.

Вместе с тем, в материалах дела сообщается, что к реализации имущества ГМЗ конкурсный управляющий еще не приступил, положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества не утверждено.

В конце августа Варшавский, Сергеев, Дворянчиков, Яськин и "НК Инвест" были привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ГМЗ по заявлению перечисленных выше истцов-кредиторов, однако размер "субсидиарки" не был определен, рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Истцы также требовали привлечь к субсидиарной ответственности ПАО "Мечел" (ранее его структуры занимались, в частности, поставкой сырья на ГМЗ и реализацией готовой продукции) и основного бенефициара компании Игоря Зюзина, однако суд отказал в удовлетворении этих требований.

Как сообщалось, Варшавский ранее заявлял, что в 2010 году холдинг "Эстар" заключил с группой "Мечел" соглашение, согласно которому более 10 предприятий, включая Ростовский, Златоустовский, Гурьевский, Нытвенский, Фроловский, Волгоградский металлургические и Энгельсский трубный заводы, передавались под контроль "Мечелу". Последний обязался реструктуризировать долги заводов, решать социально-экономические проблемы, налаживать бесперебойную производственную и сбытовую деятельность. В "Мечеле" опровергали факт передачи активов в управление.

ОАО "Гурьевский метзавод" - старейшее металлургическое предприятие Кемеровской области, включает три основных производства: мартеновское, сортопрокатное и шаропрокатное. ГМЗ поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт (по прямым контрактам) в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Как сообщалось, метзавод находится в процедуре банкротства: внешнее управление введено с ноября 2014 года, конкурсное производство - с ноября 2016 года.