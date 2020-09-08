Суд взыскал с экс-депутата Варшавского 8,2 млрд руб. в пользу "Траста"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск банка "Траст" к предпринимателю, экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому и взыскал с него 8,165 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Варшавский являлся поручителем по кредитным договорам, заключенным Промсвязьбанком в 2014 году с ООО "Мечел-Втормет Ростов" (в настоящее время - ООО "Ломпром Ростов") на сумму 3,6 млрд рублей и в 2016 году - с ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) на 4,2 млрд рублей.

Впоследствии Промсвязьбанк переуступил права требования по этим договорам Автовазбанку, который затем был реорганизован путем присоединения к банку "Траст". В результате к банку "Траст" перешли все права и обязанности Автовазбанка.

Вынося решение, Лефортовский суд учел, что Арбитражный суд Ростовской области ранее включил в третью очередь реестра кредиторов "Ломпром Ростова" и РЭМЗа требования "Траста" в сумме 3,958 млрд рублей и 4,207 млрд рублей соответственно.

"Суд принимает расчет истца, поскольку он подробно составлен, нагляден и аргументирован. Расчет по существу ответчиком не оспорен, доказательств несоответствия произведенного истцом расчета положениям закона ответчиком не представлено, как не представлено и иного расчета. Заявленный истцом размер задолженности соответствует размеру задолженности, установленному вышеуказанными определениями арбитражного суда о включении в реестр требований заемщиков", - говорится в решении суда.

Варшавский является соучредителем компания Atrix B.V. (Нидерланды), которой принадлежит 100% уставного капитала РЭМЗа. В период с февраля 2014 по декабрь 2018 года Варшавский являлся генеральным директором РЭМЗа.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "РЭМЗ" по заявлению ООО "Ломпром Шахты" в связи с наличием задолженности в размере 1,175 млн рублей. В апреле 2019 года суд признал РЭМЗ банкротом и ввел конкурсное производство.

РЭМЗ производит товарную квадратную стальную заготовку, сортовой прокат в виде арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки. Проектная мощность составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год. В марте 2020 года ООО "Новороссийский прокатный завод" (Краснодарский край) купило имущество РЭМЗа (производственный комплекс), в том числе находящееся в залоге у банка "Траст", за 6,5 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал Варшавского виновным в том, что, будучи генеральным директором РЭМЗа, он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время суд рассматривает заявление конкурсного управляющего РЭМЗа о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 11,5 млрд рублей бывших руководителей - Варшавского, Елены Поповой, а также компании Atrix B.V..

Арбитражный суд Ростовской области в августе 2009 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Ломпром Ростов", в апреле 2019 года признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство.