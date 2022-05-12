Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Грибок поразил краснокнижный можжевельник под Севастополем из-за наводнений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экологи зафиксировали в природном заказнике "Ласпи" под Севастополем поражение можжевельника грибковым заболеванием, причиной могли стать прошлогодние наводнения. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова в ходе отчета в Законодательном собрании в четверг.

"Вероятно, это большая влажность предыдущего периода: мы наблюдали большие осадки, это спровоцировало, подтолкнуло к развитию грибковой инфекции. Выявили это заболевание буквально несколько дней назад", - сказала Гаврилова, сославшись на предварительные заключения экспертов о причинах заражения.

По ее словам, сейчас специалисты ищут способ купировать распространение грибка, но вырубка краснокнижных деревьев исключена.

Заболевание выявили сотрудники Института биологии южных морей РАН в рамках заключенного с правительством города контракта по мониторингу. Как сообщили журналистам в пресс-службе учреждения, речь идет о буром шютте – грибке, поражение которым в первые три года жизни почти наверняка приводит к гибели дерева.

Обработка химикатами на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относится "Ласпи", запрещена, напомнили в институте. Специалисты предлагают обработать прилегающие массивы, а в заказнике провести санитарную обрезку.

Заказник "Ласпи" находится в одноименном урочище – живописном месте на южном побережье Крымского полуострова. Здесь произрастает 80 видов растений, занесенных в Красную книгу Севастополя, из которых 31 охраняются Красной книгой РФ, в их числе и некоторые виды можжевельника.

Сильные ливни шли в Крыму летом 2021 года, некоторые привели к подтоплениям и разрушениям.

Севастополь Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" перейдут на российскую систему бронирования

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" перейдут на российскую систему бронирования

В Кремле признали угрозу для России от вступления Финляндии в НАТО

В Кремле признали угрозу для России от вступления Финляндии в НАТО
Дело Алексея Улюкаева

Экс-министр Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО

Экс-министр Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО

Зампред Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Зампред Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

ФСБ предотвратила теракты в Курске

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Число раненых в результате обстрела села в Белгородской области достигло шести человек