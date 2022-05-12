Грибок поразил краснокнижный можжевельник под Севастополем из-за наводнений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экологи зафиксировали в природном заказнике "Ласпи" под Севастополем поражение можжевельника грибковым заболеванием, причиной могли стать прошлогодние наводнения. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова в ходе отчета в Законодательном собрании в четверг.

"Вероятно, это большая влажность предыдущего периода: мы наблюдали большие осадки, это спровоцировало, подтолкнуло к развитию грибковой инфекции. Выявили это заболевание буквально несколько дней назад", - сказала Гаврилова, сославшись на предварительные заключения экспертов о причинах заражения.

По ее словам, сейчас специалисты ищут способ купировать распространение грибка, но вырубка краснокнижных деревьев исключена.

Заболевание выявили сотрудники Института биологии южных морей РАН в рамках заключенного с правительством города контракта по мониторингу. Как сообщили журналистам в пресс-службе учреждения, речь идет о буром шютте – грибке, поражение которым в первые три года жизни почти наверняка приводит к гибели дерева.

Обработка химикатами на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относится "Ласпи", запрещена, напомнили в институте. Специалисты предлагают обработать прилегающие массивы, а в заказнике провести санитарную обрезку.

Заказник "Ласпи" находится в одноименном урочище – живописном месте на южном побережье Крымского полуострова. Здесь произрастает 80 видов растений, занесенных в Красную книгу Севастополя, из которых 31 охраняются Красной книгой РФ, в их числе и некоторые виды можжевельника.

Сильные ливни шли в Крыму летом 2021 года, некоторые привели к подтоплениям и разрушениям.