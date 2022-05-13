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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Суд защитил миноритария "ЛУКОЙЛа", не получившего дивиденды из-за ошибки в реестре

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Миноритарий "ЛУКОЙЛа" Константин Асманов через суд добился восстановления права на получение дивидендов, которые раньше ему не выплатили из-за ошибки в его имени в реестре акционеров, следует из картотеки арбитражного суда.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его иск 6 мая. Заинтересованными сторонами по делу выступили НК "ЛУКОЙЛ" и "Регистратор "Гарант" (оператор системы реестра владельцев ценных бумаг).

Асманову дважды отказали в выплате дивидендов, поскольку в реестре акционеров его фамилия и отчество были написаны с ошибками, не так, как в паспорте: Асмаков вместо Асманов, Аиканиевич вместо Апканиевич).

"Ввиду допущенной эмитентом ошибки, неправильной записи фамилии и отчества, заявителя невозможно (было - ИФ) идентифицировать в качестве лица, зарегистрированного в реестре акционеров", - говорится в материалах суда.

В итоге суд установил факт идентичности информации, которая указана в действующем паспорте Асманова, и информации, которая содержится в реестре владельцев ценных бумаг "Регистратор "Гарант".

ЛУКОЙЛ Арбитраж Свердловской области Константин Асманов
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