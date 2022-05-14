Что произошло за день: суббота, 14 мая

Телефонный разговор Путина и Ниинистё, заявление глав МИД G7, смерть правозащитника Андрея Бабушкина, новый президент ОАЭ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор. Агентство Bloomberg сообщило, что Саули Ниинистё рассказал Владимиру Путину о намерении страны вступить в НАТО. Путин, по данным пресс-службы Кремля, назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета и заявил, что такое изменение внешнеполитического курса может сказаться на отношениях двух стран.

- Главы МИД стран G7 договорились об усилении изоляции России. Главы МИД в совместном заявлении сообщили о готовности расширить санкции и "включить в них сферы, от которых зависит Россия". Также страны раскритиковали позицию Минска и заявили о намерении продолжить поставлять оружие Украине.

- Умер правозащитник Андрей Бабушкин. Ему было 58 лет. Бабушкин был членом СПЧ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы, одним из основателей Комитета за гражданские права.

- Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Его старший брат Халифа ибн Заид Аль Нахайян, занимавший эту должность, скончался накануне. Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян принимал ключевые решения с 2014 года, когда президент перенес инсульт.

- Отопление в Москве полностью отключат 16 мая. Плановые работы уже начались, отопление отключено в четверти жилых и нежилых домов.