Умер правозащитник Андрей Бабушкин

Андрей Бабушкин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель межрегиональной организации "Комитет за гражданские права", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин ушел из жизни в ночь на субботу в возрасте 58 лет, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

"Великий Андрей Бабушкин скончался сегодня ночью. Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты", - написала Меркачева в своем телеграм-канале.

Накануне Бабушкин был госпитализирован в тяжелом состоянии с осложнением заболевания, сообщила правозащитница "Интерфаксу".

В пресс-службе СПЧ подтвердили смерть Бабушкина. Информация о времени и месте прощания с ним будет объявлена дополнительно.

Андрей Владимирович Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. В 1990 году избран депутатом Моссовета, с 1991 года - глава комиссии Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. В 1993-1995 гг. занимал пост исполнительного директора Общества попечителей пенитенциарных учреждений.

В 1996 году Бабушкин стал одним из основателей Комитета за гражданские права, был избран его председателем. С 2010 года - член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в 2012 году включен в состав СПЧ.

"Комитет за гражданские права" - межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация.