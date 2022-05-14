Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Крон-принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, младший брат скончавшегося накануне шейха Халифы ибн Заид Аль Нахайяна, занял пост президента ОАЭ, сообщает Al Jazeera.

Мухаммад ибн Заид избран на пост Федеральным верховным советом ОАЭ в субботу. Он с 2014 года занимался де-факто управлением в ОАЭ и в эмирате Абу-Даби после того, как Халифа ибн Заид перенес инсульт.

Мухаммад ибн Заид - третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.

Как сообщалось, Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. В ОАЭ объявлен 40-дневный траур.