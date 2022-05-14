Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян
Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Крон-принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, младший брат скончавшегося накануне шейха Халифы ибн Заид Аль Нахайяна, занял пост президента ОАЭ, сообщает Al Jazeera.

Мухаммад ибн Заид избран на пост Федеральным верховным советом ОАЭ в субботу. Он с 2014 года занимался де-факто управлением в ОАЭ и в эмирате Абу-Даби после того, как Халифа ибн Заид перенес инсульт.

Мухаммад ибн Заид - третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.

Как сообщалось, Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. В ОАЭ объявлен 40-дневный траур.

ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

Что случилось этой ночью: суббота, 14 мая

Пандемия коронавируса

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Латвия добавила в список нежелательных лиц еще 102 граждан России

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам