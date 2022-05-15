Что произошло за день: воскресенье, 15 мая

Решение Финляндии и Швеции подать заявки на вхождение в НАТО, возможное усиление присутствия альянса для гарантий безопасности стран и позиция Анкары

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Финляндия и Швеция официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, Финляндия подаст заявку в среду после обсуждения в парламенте и голосования. В Швеции присоединение к альянсу поддержала правящая Социал-демократическая партия, в которой исходят из того, что в стране не следует размещать ядерное оружие и постоянные базы НАТО.

- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность работать с Финляндией и Швецией по теме НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу верят в возможность достижения взаимопонимания с Анкарой. Ранее турецкие власти заявили о негативном отношении к идее вступления двух стран в альянс, так как они, по утверждению Анкары, оказывают поддержку курдским сепаратистам.

- В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит на обеспокоенности Финляндии и Швеции относительно их безопасности в переходный период.

- Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины. Один человек получил осколочное ранение.

- В Якутии потушили все природные пожары. Пресс-служба правительства республики сообщила, что ликвидированы четыре природных пожара на общей площади 58,8 га.

- Новак Джокович выиграл 38-й турнир серии Masters ATP в карьере. Сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче.

- Футболисты московского "Торпедо" гарантировали себе место в РПЛ в следующем сезоне. В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги с красноярским "Енисеем" они одержали победу со счетом 1:0. В главном дивизионе отечественного футбола "Торпедо" в последний раз выступало в сезоне-2014/15.