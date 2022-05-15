Глава МИД Турции выразил готовность работать с Финляндией и Швецией по теме НАТО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности работать над устранением препятствий для вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, передает в воскресенье агентство Anadolu.

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - сказал он по итогам переговоров в Берлине с коллегами из Швеции и Финляндии.

По сообщению Anadolu, Чавушоглу отметил, что на проходящем в Берлине заседании глав МИД стран НАТО он рассказал "о поддержке Швецией и Финляндией террористической организации (курдским сепаратистам - ИФ)". "В частности, о помощи вооружением со стороны Швеции", - подчеркнул он.

Ранее власти Турции заявили, что пока отрицательно смотрят на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как эти скандинавские страны, по утверждению Анкары, оказывают поддержку курдским сепаратистам.

Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.