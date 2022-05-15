В Якутии потушили все природные пожары

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Все природные пожары в Якутии потушены, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"На утро 15 мая на территории Республики Саха (Якутия) действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям леспожарных формирований и привлеченного местного населения, ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 58,8 га", - говорится в сообщении.

С огнем в лесах боролись 54 человека и пять единиц техники от Якутской территориальной подсистемы РСЧС, для авиаразведки и передислокации привлекалось два воздушных судна от РСЧС.

Как сообщалось, первые в 2022 году природные пожары были зафиксированы в Якутии в конце недели. По прогнозам синоптиков, в этом году в регионе вновь ожидается жаркое лето.

На мероприятия по охране лесов от пожаров в федеральном и республиканском бюджетах предусмотрено 2,6 млрд руб. Из этих средств порядка 160 млн руб. будет направлено на привлечение 23 воздушных судов.