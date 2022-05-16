Путин обвинил Запад в поощрении неонацизма на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на саммите ОДКБ обвинил страны Запада в поощрении неонацистских сил на Украине и отметил всплеск русофобии в западном обществе.

"К сожалению, в соседней с нами стране - на Украине - давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого "коллективного Запада", - сказал он. - Все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии, в так называемых цивилизованных и политкорректных странах, в западном обществе".

Путин добавил, что неонацисты на Украине пользуются государственной поддержкой и в открытую проводят свою деятельность.

"Нам говорят, ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда. Экстремисты есть везде, так или иначе, вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские факельные шествия с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит", - отметил он.

13 мая в офисе канцлера Германии сообщили, что в ходе телефонного разговора с Путиным Олаф Шольц, в частности, категорически отверг утверждения о том, что на Украине широко распространен нацизм.

В обращении о начале спецоперации на Украине 24 февраля Путин заявил, что "ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение с Россией".