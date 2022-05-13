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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонной беседы призвал президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине, к улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и к прогрессу в поисках путей дипломатического урегулирования конфликта, сообщил офис канцлера.

В миреПутин объяснил Шольцу логику спецоперации по защите ДонбассаЧитать подробнее

Беседа продолжалась 75 минут и в основном была посвящена противостоянию на Украине и необходимости его завершить. До этого Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, напомнили в пресс-службе.

В беседе с Путиным Шольц категорически отверг утверждения о том, что на Украине широко распространен нацизм.

Также два лидера обсудили глобальную ситуацию с продовольствием, которая в результате действий России обострилась, отметили в офисе канцлера. Шольц напомнил, что Россия несет в этом вопросе особую ответственность.

В Кремле ранее сообщили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны и что акценты были сделаны на гуманитарных аспектах происходящего на Украине. Российский президент подробно объяснил канцлеру Германии логику и задачи спецоперации по защите Донбасса и рассказал, что делается для обеспечения безопасности мирного населения. Он также указал Шольцу, что боевики, "исповедующие нацистскую идеологию", используют "бесчеловечные террористические методы" и что двусторонние переговоры по сути "заблокированы Киевом".

Хроника 24 февраля – 13 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Олаф Шольц Германия Украина Владимир Путин Донбасс
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