Буддисты попросили суд запретить "Евразу" сносить ступу и статую Будды на Урале

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Буддийская община "Шедруб Линг" подала в арбитражный суд Свердловской области иски против администрации региона и Качканарского ГОКа ("Евраз КГОК") с требованием обязать ответчиков сохранить ступу и статую Будды на территории монастыря на горе Качканар.

Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель общины Семен Загородный.

"У нас задача - юридически обезопасить религиозные сооружения на горе Качканар - это ступа и статуя Будды и признать право сохранности этих сооружений как минимум до 2030 года, чтобы они юридически были защищены", - сказал он, отметив, что в числе ответчиков есть вице-губернатор региона.

Единственный на Урале буддийский монастырь был основан на горе Качканар в 1995 года на месторождении титаномагнетитовых руд. Лицензия на месторождение принадлежит АО "Евраз Качканарский ГОК". Община и компания долго судились из-за судьбы религиозного комплекса. Буддистам предлагали перебраться на гору Мохнатка, они отказывались и защищали монастырь от сноса. Осенью 2019 года община, руководство ГОКа и областные чиновники заключили соглашение о том, что буддисты будут посещать религиозные сооружения на Качканаре по графику вплоть до переезда на согласованный участок. График был необходим, чтобы чередовать посещения и взрывные работы ГОКа.

"Соглашение в том виде, которое есть, по сути, диктовалось нам в основном, то есть наши позиции там практически не учитывались. Оно действует три года, в этом году в октябре оно заканчивается. Там прописано, что оно может быть продлено заново, сделано новое соглашение, но мы не можем надеяться на такой исход событий. Мы обязаны прежде всего сохранить эти сооружения по религиозным убеждениям, поэтому мы идем в суд. Как показывает опыт, мы хотим уже выходить из плоскости договоренностей, нужно переходить в плоскость юридическую", - объяснил Загородный.

Из документов в картотеке арбитража следует, что иск подала религиозная организация "Путь Будды" (юридическое название - "Шедруб Линг"). Ответчиками числятся губернатор Свердловской области и ОАО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат" ("Евраз КГОК").

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте информполитики региона, "суть претензий истцов в настоящее время изучается".

"Стоит отметить, что на протяжении трех лет региональные и муниципальные власти, компания "ЕВРАЗ" старались выстроить с представителями общины конструктивный диалог - было заключено соглашение, буддийской организации был безвозмездно предоставлен участок площадью более семи гектаров у подножия горы Качканар в поселке Косья, выделялись благотворительные средства - 26 миллионов рублей - на обустройство", - сказал представитель департамента.

Он добавил, что была приведена в порядок дорога к объектам поклонения и установили объекты инфраструктуры для удобства туристов.

"Все взятые на себя обязательства и органы власти, и компания выполнили, создав исчерпывающие условия для обустройства комплекса в новом месте, освобождения горы Качканар от незаконных и небезопасных построек, обеспечения компромисса между интересами градообразующего предприятия и общины", - подчеркнули в департаменте.

Ступу на горе Качканар основал в мае 1995 года лама Тендзин Докшит (Михаил Санников) согласно воле его учителя, бурятского наставника Дарма-Доди Жалсараева. Монастырь Шедруб Линг был построен для изучения и практики учения Будды, в том числе для проведения публичных учений и индивидуального затворничества. С начала 2000-х годов Шедруб Линг стали массово посещать паломники и туристы, в общину входят жители Свердловской области и ряда соседних регионов.

По информации в группе "Шедруб Линг" во "ВКонтакте", на гору к монастырю будут пускать людей по пропускамориентировочно в конце мая.

Качканарский ГОК входит в число пяти крупнейших горно-обогатительных предприятий России, в настоящее время отрабатывает запасы ванадийсодержащей руды Гусевогорского месторождения железной руды вблизи Качканара. Производственная мощность комбината составляет порядка 55 млн тонн железной руды в год.