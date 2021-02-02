Буддисты после пятилетнего спора согласились покинуть месторождение "Евраза"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Буддийская община "Шедруб линг", дежурные от которой оставались в религиозном комплексе на горе Качканар в нарушение договоренностей с властями и "Евразом", объявила, что 8 февраля буддисты оттуда уйдут.

Такое решение было принято на собрании 1 февраля.

С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат", а в следующую субботу в монастыре отпразднуют Новый год по лунному календарю, говорится на странице общины во "ВКонтакте".

Ранее община сообщила, что ей поставили ультиматум и потребовали, чтобы дежурные покинули гору до 1 февраля.

Община ведет религиозную деятельность на горе Качканар в течение более чем 20 лет. Ее строения расположены на месторождении титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит "Евраз КГОКу".

В 2016 году суд решил, что сооружения общины можно снести, а буддистам можно предложить для монастыря участок на горе Мохнатка. Сроки переезда общины и сноса ее строений не раз сдвигались. В 2017 году администрация губернатора Свердловской области сообщила, что, по данным экспертизы, община не имеет оснований считаться религиозной организацией.

Осенью 2019 года община заключила соглашение с властями Свердловской области и руководством "Евраз КГОКа", по которому буддистам разрешили посещать сооружения на горе по графику - с пятницы по воскресенье - и предложили участок для переезда.

В конце января текущего года свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что на горе Качканар "в нарушение согласованного графика посещения сооружений" постоянно находятся представители общины, что небезопасно для их жизни.

В пресс-службе "Евраз КГОКа" "Интерфаксу" поясняли, что постройки общины находятся на месторождении полезных ископаемых, что запрещено законом о недрах.